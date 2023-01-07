7 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen sarsıntılar, meydana getirdiği panik deneniyle Manisa'da deprem mi oldu? Sorularını akıllara getirdi. Manisa'da hissedilen sarsıntılar nedeniyle Az önce Manisa'da deprem mi oldu? Sorusunu yanıt aranıyor. Peki, Manisa'da deprem mi oldu? Manisa son dakika deprem haberleri! Az önce Manisa'da deprem mi oldu?

Deprem nerede oldu? Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 7 Ocak 2023 Deprem büyüklüğü ne kadar?

Manisa'da deprem mi oldu? Sorusu, meydana gelen sarsıntı ile birlikte birçok vatandaşın paniğe kapılmasına sebep olurken bir yandan da Manisa'da deprem mi oldu? Sorusu araştırılmakta. AFAD ve Kandilli rasathanesi tarafından sağlanmakta olan son depremler listesi de araştırılıyor. Peki, Manisa'da deprem mi oldu? Manisa son dakika deprem haberleri! Az önce Manisa'da deprem mi oldu?

MANİSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından sağlanılmakta olan verilere göre, 7 Ocak 2023 tarihinde Midilli Adası (Ege Denizi) merkezli olmak üzere 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden hissedildi ve paniğe sebep oldu.

4.8 DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 5.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.