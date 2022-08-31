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Manisa'da deprem mi oldu? Manisa'da gerçekleşen depremler son dakika! Kandilli deprem listesi

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Manisa'da deprem mi oldu? Manisa'da gerçekleşen depremler son dakika! Kandilli deprem listesi

Manisa'da deprem mi oldu? Sorusu birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Manisa'da yaşayan vatandaşlar, depremi oldukça kuvvetli şekilde hissettiler. Peki, Manisa'da deprem mi oldu? Manisa'da gerçekleşen depremler son dakika!

Manisa'da yaşayan vatandaşlar geçtiğimiz saatlerde Manisa'da deprem olup olmadığını merak ediyor. Hissedilen depremin kaynağı neresi? Sorusu akıllarda soru işareti bıraktı. Peki, Manisa'da deprem mi oldu? Manisa'da gerçekleşen depremler son dakika!

MANİSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Manisa'da hissedilen deprem, Manisa il sınırları içerisinde gerçekleşmemesine rağmen birçok vatandaş tarafından hissedildi ve panik yarattı. Ege denizinde gerçekleşen deprem çevre illerde hissedildi ve vatandaşları tedirgin etti. Manisa, Aydın, İzmir gibi iller, depremden oldukça etkilenen şehirler arasında yer alıyor. 15 Dakika arayla hissedilen depremlerin büyüklüğü 4,7 ve 5,1 olarak belirlendi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Manisa'da deprem mi oldu? Manisa'da gerçekleşen depremler son dakika!

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Deprem Aydın Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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