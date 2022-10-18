Manisa'da deprem mi oldu? 18 Ekim Manisa deprem mi oldu? Manisa depremi nerede oldu? Az önce deprem mi oldu?

18 Ekim tarihinde 13:30 sularında Ege Bölgesi'nde hissedilen depremin ardından vatandaşlar Manisa'da deprem mi oldu? sorusunu arama motorlarında arattı. Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. Vatandaşlar ise Manisa'da deprem mi oldu? 18 Ekim Manisa deprem mi oldu? sorularına yanıt arıyor. Manisa depremi nerede oldu?

Manisa'da deprem mi oldu? sorusu 18 Ekim tarihinde 13:27 civarında hissedilen sarsıntının ardından merak edildi. Vatandaşı korkutan sarsıntının ardından Manisa'da deprem mi oldu? sorusu merak edildi. Peki, Manisa'da deprem mi oldu? 18 Ekim Manisa deprem mi oldu?

MANİSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Ege Bölgesi'nde meydana gelen sarsıntı vatandaşı korkuttu. Afad'ın verilerine göre hissedilen sarsıntı İzmir'de 13:27 saatinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü ise 4.1 olarak kayıtlara geçti.