Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Ahmetli Belediyesi Menfez İnşası İçin Protokol İmzaladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Ahmetli Çayı üzerinde yapılacak olan menfez tipi dere geçiş yapısı inşa edilmesi noktasında protokol imzaladı. Protokol kapsamında 27 metre uzunluğunda 3 açıklıklı betonarme menfez yapılacak ve Manisa Büyükşehir Belediyesi giderlerin yüzde 50'sini karşılayacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Ahmetli Çayı üzerinde yapılacak olan menfez tipi dere geçiş yapısı inşa edilmesi noktasında protokol imzaladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Ahmetli Belediyesi arasında Ahmetli Çayı'nın üzerinde yapılacak olan menfez tipi dere geçiş yapısı inşa edilmesi noktasında protokol imzalandı. Başkan Cengiz Ergün ile Başkan Ahmet Alhan'ın imza altına aldığı protokol çerçevesinde yaklaşık 27 metre uzunluğunda 3 açıklıklı betonarme menfez imalatı yapılacak. Ahmetli Belediyesi'nin yapımını gerçekleştireceği menfez imalatı için Manisa Büyükşehir Belediyesi de menfeze ait giderlerin yüzde 50'sini karşılayacak. Protokole imza atan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın. Köprüyü yapıyoruz. Esas vesile olan sensin. İlçemiz için hayırlı olsun. Önemli olan vatandaşa hizmet" ifadelerini kullandı.

Başkan Ergün'e teşekkür etti

Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan ise, "Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyoruz. Yıllardır beklediğimiz, Güldede Mahallesi'nin de istemiş olduğu bir köprüydü. Orada Anadolu Lisesi var. Çocuklar demiryolunun üzerinden gidip geliyorlardı. Bu durum da tehlike arz ediyordu. Hayırlı bir hizmete vesile oldular. İnşallah hayırlı olur" dedi. - MANİSA