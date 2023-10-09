Manisa Büyükşehir Belediyesi Cider yolunu İzmir'e bağlamak için kamulaştırma çalışmalarını sürdürüyor

Kent trafiğini rahatlatmak ve vatandaşlara konforlu yollarda ulaşım hizmeti sunmak için tüm imkanlarıyla çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cider yolunu İzmir'in Menemen ilçesine bağlamak ve Alparslan Türkeş Kavşağı bölgesindeki trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla bölgede yürüttüğü kamulaştırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, il genelinde Manisalıların huzuru, mutluluğu ve konforu için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cider yolunu İzmir'in Menemen ilçesine bağlamak ve Alparslan Türkeş Kavşağı bölgesindeki trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla kamulaştırma çalışması başlattı. Kamulaştırma çalışmalarını hızla sürdürdüklerini belirten Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Mehmet Kara, "Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda Cider yolu üzerinde kamulaştırma çalışmalarımıza hız verdik. Kamulaştırma çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından bölgede, Büyükşehir Belediyemiz tarafından Muradiye ve Menemen güzergahını kullanacak araçlar için alternatif yol oluşturulacak ve aynı zamanda şehir merkezimizde trafik akışı daha sağlıklı hale getirilecek. Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde, kent trafiğini rahatlatmak ve hemşehrilerimize konforlu yollarda ulaşım hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA