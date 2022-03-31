Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Cengiz Ergün Manisa Büyükşehir Belediyesi hangi partiden?

Manisa Büyükşehir Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Manisa Büyükşehir BelediyeBaşkanı Cengiz Ergün gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Manisa Büyükşehir Belediye kimdir? Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün hangi partili?

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ ERGÜN KİMDİR

Cengiz Ergün 1960 yılında Manisa'da doğdu. Eğitim ve askerlik gibi zorunlu ayrılıklar dışında hayatının büyük bir bölümünü Manisa'da geçirdi. Merhum Cemal Ergün ve merhume Nihal Ergün'ün oğlu olan Cengiz Ergün ilkokulu sırasıyla Murat Germen , Necatibey ve Gazi İlkokulu'nda okudu. Ortaokulu Şehitler Orta Okulu'nda, Liseyi İzmir Fatih Lisesi'nde tamamladı. Üniversite Lisans eğitimini Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde aldı ve 1980 yılında mezun oldu.

Erzincan'da vatani görevini yaptıktan sonra Manisa'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma kurdu ve iş hayatına atıldı. Müteahhit olarak Uncubozköy Mahallesi başta olmak üzere Manisa'da bir çok projeyi başarıyla hayata geçirdi. 30 yıllık ticaret hayatında hiç bir devlet, belediye veya bayındırlık ihalesi almadı.1981 yılında en büyük destekçisi ve eşi Şeyda Ergün ile hayatını birleştirdi. Cengiz Ergün, Hande ve Merve isimli iki kız evlat babasıdır.

Manisa'ya hizmet edebilmek için çeşitli dönemlerde sosyal faaliyetlerin içinde yer aldı. Bunlardan Manisaspor Kulübü Başkanlığı en büyük gurur kaynağı oldu. 1999 – 2000 futbol sezonun ikinci yarısında yapılan Genel Kurul'da Manisaspor Kulübü Başkanı olarak seçildi. Manisaspor'u ekibiyle birlikte 3'ncü Lig'den alarak 2004 – 2005 futbol sezonunda tarihinde ilk defa Süper Lig'e taşıdı. Bu başarı Manisa için sportif, sosyal ve ekonomik anlamda bir dönüm noktası oldu.

27 Aralık 2008 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Manisa Belediye Başkan Adayı olarak halkının karşısına çıktı. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Manisalıların teveccühü ile Manisa tarihinin en yüksek oyunu alarak Manisa Belediye Başkanı seçildi. 2009-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini başarıyla sürdürdü. Çöp sorunundan parklara, kaldırımlardan yollara, sosyal etkinliklerden spora, tarihi alanlardan ilçe ve köylere kadar ayrım yapmadan bir çok prestij projeye imza attı.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden tekrar aday oldu ve kazandı ,böylece Manisa'nın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olma unvanını aldı. HİZMETİN SİYASETİ OLMAZ diyerek yola çıkan Cengiz Ergün'ün MANİSA'YA HİZMET SEVDASI HİÇ BİTMEDİ.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde yüzde 52.77 oranında oyla 3'üncü kez Belediye Başkanlığına seçilen Cengiz Ergün, Manisa'da 3 dönem üst üste seçilen ilk belediye başkanı olmuştur.

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