Manisa Belediye Başkanı hangi partiden? Sorusu, Manisa Belediye Başkanını merak etmekte olan kişiler arasında üst sıralarda yer alıyor ve böylece detaylar internet üzerinde araştırma konusu oluyor. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde gerçekleştirilen aday yarışının sonucu bu kapsamda gündeme geliyor. Peki, Manisa Belediye Başkanı hangi partiden? Manisa Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir?

MANİSA BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Manisa İli Belediye Başkanlık seçimlerinde, toplamda 873,034 oydan %52,77'sini alarak zafer elde eden aday Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) çatısı altında yarışmıştır. Manisa halkının güvenini kazanarak en yüksek oy oranını elde eden Ergün, rakiplerini geride bırakarak Manisa Belediye Başkanı olmuştur.

MANİSA BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ ERGÜN KİMDİR?

Cengiz Ergün, 1960 yılında Manisa'da doğdu. İlkokulu Murat Germen, Necatibey ve Gazi İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokulu Şehitler Orta Okulu'nda, liseyi İzmir Fatih Lisesi'nde bitirdi. Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Manisa'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma kurdu ve 30 yıllık ticaret hayatında birçok başarılı projeyi hayata geçirdi. 1981'de eşi Şeyda Ergün ile evlendi ve Hande ile Merve isimli iki kız evlat babasıdır.