Manisa BB vs Galatasaray NEF Basket maçı ne zaman? Manisa BB vs Galatasaray NEF Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? şifreli mi?

MANİSA BB VS GALATASARAY NEF BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Manisa BB vs Galatasaray NEF Basket maçı 15 Ocak Pazar günü Manisa'da, Muradiye Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

MANİSA BB VS GALATASARAY NEF MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

15 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek olan Manisa BB vs Galatasaray NEF Basket karşılaşması saat 13:00'da Bein Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak ve Bein Sports 5 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.