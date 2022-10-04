Dilimizde yüzbinlerce kelime var ve her biri günlük hayatımızda sıklıkla kullanıyoruz. Duyduğumuz yeni kelimeleri ise merak ediyoruz. Bilmediğimiz, ilk defa duyduğumuz kelimelerin anlamlarını araştırarak öğrenmek isteriz. Merak edilen kelimelerden birisi ise "Manipülasyon " kelimesidir. Manipülasyon ne demek? Manipülasyon nedir? Manipülasyon anlamı ne?

Gündelik hayatımızda sıklıkla kullandığımız ve duyduğumuz bir kelime olan "Manipülasyon " kelimesi anlam açısında merakla araştırılan kelimelerden birisi olmakta. İlk defa duyan kişilerin anlamını tam olarak tahmin edemediği "Manipülasyon " kelimesi sıklıkla arama motorlarında aratılıyor. Biz de sizler için gündelik hayatta çok kez duyduğumuz "Manipülasyon " kelimesinin anlamını TDK sözlüğünden araştırdık ve haberimizin devamına ekledik. Manipülasyon ne demek? Manipülasyon nedir? Manipülasyon anlamı ne?

MANİPÜLASYON NE DEMEK?

Manipülasyon, başkalarını kendi yararı için kullanmak, kontrol etmek veya başka bir şekilde etkilemek için tasarlanmış davranış.Manipülasyon, diğerlerine karşı kendi çıkarlarının gözetilmesi dolayısıya genellikle dürüst olmayan bir sosyal etki biçimi olarak kabul edilir. Manipülatif eğilimler, borderline kişilik bozukluğu, narsisistik kişilik bozukluğu veya antisosyal kişilik bozukluğu gibi kişilik bozukluklarından kaynaklanabilir.

Manipülasyon, etki ve iknadan farklıdır. Etkileme genellikle, etkilenenlerin onu kabul etme veya reddetme hakkına saygı duyduğu ve gereğinden fazla zorlayıcı olarak görülmediği için zararsız olarak algılanır. İkna, genellikle belirli bir hedef bağlamında, başkalarını istenen bir eyleme yönlendirme yeteneğidir. İknada genellikle kişinin inançları, dini, motivasyonları veya davranışları etkilenilmeye çalışılır. Olumuz kabul edilen manipülasyonun aksine etki ve ikna, ne olumlu ne de olumsuzdur.