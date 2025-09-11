Son dönemlerde çıkardıkları parçalarla büyük çıkış yakalayan ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Manifest Müzik Grubu, merakla beklenen Türkiye turnesini iptal ettiğini açıkladı. Manifest grubunun Türkiye turnesinin iptal edilmesi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Manifest'in Türkiye turnesi iptal mi edildi? Manifest'in Türkiye turnesi neden iptal edildi?

MANİFEST GRUBU TÜRKİYE TURNESİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

6 kişiden oluşan ve alternatif müzik sahnesinde önemli bir yer edinen Manifest Müzik Grubu, yaşanan son gelişmelerin ardından hayranlarını şaşırtan yeni bir açıklama yaptı. Grup tarafından yapılan resmi duyuruda, merakla beklenen Türkiye turnesinin iptal edildiği bildirildi.

MANİFEST GRUBU TÜRKİYE TURNESİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Manifest Müzik Grubu, resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"Gerçekleşmesi planlanan Manifest Türkiye Turnesi iptal edilmiştir. İadelerinizi bilet satış kanallarından yapabilirsiniz. Teşekkür ederiz."

Grup, yaptığı bu kısa ama net açıklamayla Türkiye turnesinin artık gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu. Hayranlarına turne kapsamında alınan biletlerle ilgili iadelerin nasıl yapılacağı konusunda bilgi verilirken, bilet satın alınan tüm kanallardan iade işlemlerinin kolaylıkla tamamlanabileceği belirtildi.

Açıklamada, iptalin gerekçesine dair detaylara yer verilmezken, Manifest Müzik Grubu hayranlarına gösterdikleri anlayış ve destek için teşekkür etti. Turne iptalinin ardından grup üyeleri ve yetkililerden önümüzdeki günlerde konuya ilişkin daha kapsamlı bir bilgilendirme yapılması bekleniyor.

MANİFEST GRUBU KAÇ KİŞİ?

Türkiye'nin yükselen ve iddialı kız grubu Manifest, özgün şarkıları ve enerjik sahne performanslarıyla müzikseverlerin dikkatini çekiyor. Altı başarılı üyeden oluşan grup, kariyerlerinin dönüm noktası olan ilk büyük konserlerini geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdi.

Manifest, "Big 5 Türkiye" yarışması sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşarak adını duyurdu ve müzik dünyasında etkisini giderek artırmaya devam ediyor.

MANİFEST GRUBU ÜYELERİ

Lidya Pınar: Rus Dili ve Edebiyatı öğrencisi.

Hilal Yelekçi: İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi.

Zeynep Oktay: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi.

Mina Solak: Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu.

Esin Bahat: Profesyonel dansçı.

Sueda Uluca: Özyeğin Üniversitesi'nde İletişim Tasarımı öğrencisi.

MANİFEST GRUBU NE ZAMAN ÇIKTI?

Grup, müzik dünyasına güçlü bir adım atarak, Big5 Türkiye yarışmasında birincilik elde etti. Bu önemli başarı, dijital medya alanında faaliyet gösteren bir şirket tarafından düzenlenen 'Big 5 Türkiye' yarışmasının sonucunda geldi. Yarışma, geçtiğimiz yıl hayata geçirilmiş ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yetenekli genç müzisyenlerin ilgisini çekmeyi başarmıştır.

Big 5 Türkiye, özellikle yeni ve yetenekli sanatçıları keşfetmek ve müzik sektörüne kazandırmak amacıyla düzenlenen saygın bir platform olarak dikkat çekiyor. Manifest, bu yarışmada elde ettiği başarı sayesinde geniş bir dinleyici kitlesi tarafından tanındı ve kariyerlerinin temellerini sağlam bir şekilde atma fırsatı yakaladı.