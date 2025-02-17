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Manifest grubu üyeleri kim? Türkiye'nin yeni kız müzik grubu kimdir?

Manifest grubu üyeleri kim? Türkiye'nin yeni kız müzik grubu kimdir?
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Manifest grubu üyeleri kim? sorusunun cevabı merak ediliyor. Türkiye'nin yeni kız grubu Manifest hakkındaki detaylar araştırılıyor. Grubunun üyeleri yakından takip ediliyor. Peki, Manifest grubu üyeleri kimdir? Manifest grubu kaç kişiden oluşuyor? İşte detaylar!

Türkiye'nin yeni kız müzik grubu Manifest, Big5 Türkiye yarışmasını kazanarak müzik dünyasına adım attı. Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat'tan oluşan grup, hem vokal hem de dans performanslarıyla dikkat çekiyor. Peki, Manifest grubu üyeleri kimdir, kaç yaşındalar ve hangi bölümlerden mezun oldular? İşte Manifest grubunun üyeleri ve biyografileri…

MANİFEST GRUBU ÜYELERİ KİM?

Manifest, Türkiye'nin yeni kız müzik grubudur ve altı yetenekli üyeden oluşmaktadır: Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat. Grup, Big5 Türkiye yarışmasında birinci olarak müzik dünyasına adım atmıştır.

Manifest grubu üyeleri kim?

MANİFEST GRUBU ÜYELERİ

Sueda Uluca: 20 yaşında, İletişim Tasarımı öğrencisi. 10 yıldır dansla ilgileniyor ve 3 yıl dans eğitmenliği yapmıştır.

Hilal Yelekçi: 19 Mayıs 2001 doğumlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi.

Lidya Pınar: 21 yaşında, Rus Dili ve Edebiyatı öğrencisi.

Zeynep Sude Oktay: 2001 doğumlu, Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi. 5 yıldır profesyonel dans ediyor.

Mina Solak: 24 yaşında, Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu. Salsa dalında ödülleri bulunan profesyonel bir dansçı.

Esin Bahat: Psikoloji mezunu, profesyonel dansçı ve dans eğitmeni.

Grup, ilk konserini geçtiğimiz günlerde vererek müzik kariyerlerine başarılı bir başlangıç yapmıştır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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