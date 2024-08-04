Mangal yaparken yandı! Olay ne, nerede oldu?

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Hasanoğlan Mahallesinde mangal yaparken kalp krizi geçiren TESKOMB Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı hayatını kaybetti. Yanmaya başlayan adam can havliyle sağa sola kaçışmaya başladı. Arkadaşları ise yardıma koşarak Yapıcı'yı söndürmek için uğraştı. Tüm kıyafetleri çıkarılan Yapıcı bir süre sonra kurtarıldı.

OLAY NE?

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Hasanoğlan Mahallesinde mangal yaparken kalp krizi geçiren TESKOMB Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı hayatını kaybetti.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı, arkadaşlarıyla bir araya gelerek mangal yaktı. Ancak alev bir anda Yapıcı'nın suratına parladı.

Yanmaya başlayan adam can havliyle sağa sola kaçışmaya başladı. Arkadaşları ise yardıma koşarak Yapıcı'yı söndürmek için uğraştı. Tüm kıyafetleri çıkarılan Yapıcı bir süre sonra kurtarıldı.