Manga - Dünyanın Sonuna Doğmuşum sözleri! 'Dünyanın Sonuna Doğmuşum' şarkı sözleri nelerdir?

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DÜNYANIN SONUNA DOĞMUŞUM ŞARKI SÖZLERİ

N'aber? bak, bende dert yok, tasa yok

Mutluyum artık, bi' beynim yok

Dikmişim ekrana gözlerimi

Başka da bir ihtiyacım yok

Kişisel neyim kaldı ki bir iletim olsun

Tıklana tıklana her şeyim ortada

Atın ölümü arpadan olsun

Her yiğit gibi benimki de meydanda

Tıklama konusu ayrı bir dava

Mahkemelerde görülüyor hâlâ

Namusu bacak arasında ararım

Dişi sinek bile görsem laf atarım

Çakma makma, üçe beşe bakmam

Önüm, arkam, sağım solum markam

Bana pastamı verin, ekmeğe gerek yok

Ben tüketmeden var olamam

*****

Ayna, ayna hadi söyle, benden daha gamsızı var mı?

Ayna, ayna hadi söyle, benden daha arsızı var mı?

*****

Dünyanın sonuna doğmuşum

Ya da ölmüşüm de haberim yok

İyi bilirdik derler elbet ardımdan

Bundan büyük bi' yalan yok

Yok, bundan büyük yalan yok

*****

Bana dokunmayan yılan bin yaşasın

Dedikodu yapar, keyfime bakarım

Ağzımda sakız, elimde çanta

Fink atarım kaldırımlarda

Bağlanmaya sonuna kadar karşıyım

Ama dizilerimden beni ayırmayın

Değişir dünyam bir tuşla uzaktan

Elimdeki kumandam hayatıma kumandan

Yeni bir kart verdi bugün bankam

Puanlarım artık en büyük kankam

Olmasa da cebimde beş kuruş para

Cebimdeki telefon on numara

Allah Allah gizli numara

Kim acaba? alo?

Bak kızım, yedi kocalı hürmüz gibi dolan

Ama ailemizin kızı gibi davran

Seni alacak biri de bulunur elbet

En kolay parayı hep sen kazan

*****

Ayna, ayna hadi söyle, benden daha gamsızı var mı?

Ayna, ayna hadi söyle, benden daha arsızı var mı?

*****

Dünyanın sonuna doğmuşum

Ya da ölmüşüm de haberim yok

İyi bilirdik derler elbet ardımdan

Bundan büyük bi' yalan yok

Yok, bundan büyük yalan yok

*****

Sıkıldım çok, her dakika düşünmekten, üzülmekten

Artık yok, kalmadı gücüm düşmekten, yenilmekten

Pişmanım erken vazgeçmekten, kendimden

Bu alem geçmiş kendinden

Ne gelir elden?

*****

Dünyanın sonuna doğmuşum

Ya da ölmüşüm de haberim yok

İyi bilirdik derler elbet ardımdan

Bundan büyük bi' yalan yok

Yok, bundan büyük yalan yok

*****

Çakma makma, üçe beşe bakmam

Önüm, arkam, sağım solum markam

Bana pastamı verin, ekmeğe gerek yok

Ben tüketmeden var olamam

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