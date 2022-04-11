Manga - Dünyanın Sonuna Doğmuşum sözleri! 'Dünyanın Sonuna Doğmuşum' şarkı sözleri nelerdir?
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Manga'nın en beğenilen şarkılarından olan Dünyanın Sonuna Doğmuşum'un sözleri nedir merak ediliyor. Güncelliğini halen koruyan şarkı için, Dünyanın Sonuna Doğmuşum sözleri nedir? Dünyanın Sonuna Doğmuşum tüm sözleri nelerdir? merak edildi. İşte detaylar...
Manga - Dünyanın Sonuna Doğmuşum şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
DÜNYANIN SONUNA DOĞMUŞUM ŞARKI SÖZLERİ
N'aber? bak, bende dert yok, tasa yok
Mutluyum artık, bi' beynim yok
Dikmişim ekrana gözlerimi
Başka da bir ihtiyacım yok
Kişisel neyim kaldı ki bir iletim olsun
Tıklana tıklana her şeyim ortada
Atın ölümü arpadan olsun
Her yiğit gibi benimki de meydanda
Tıklama konusu ayrı bir dava
Mahkemelerde görülüyor hâlâ
Namusu bacak arasında ararım
Dişi sinek bile görsem laf atarım
Çakma makma, üçe beşe bakmam
Önüm, arkam, sağım solum markam
Bana pastamı verin, ekmeğe gerek yok
Ben tüketmeden var olamam
*****
Ayna, ayna hadi söyle, benden daha gamsızı var mı?
Ayna, ayna hadi söyle, benden daha arsızı var mı?
*****
Dünyanın sonuna doğmuşum
Ya da ölmüşüm de haberim yok
İyi bilirdik derler elbet ardımdan
Bundan büyük bi' yalan yok
Yok, bundan büyük yalan yok
*****
Bana dokunmayan yılan bin yaşasın
Dedikodu yapar, keyfime bakarım
Ağzımda sakız, elimde çanta
Fink atarım kaldırımlarda
Bağlanmaya sonuna kadar karşıyım
Ama dizilerimden beni ayırmayın
Değişir dünyam bir tuşla uzaktan
Elimdeki kumandam hayatıma kumandan
Yeni bir kart verdi bugün bankam
Puanlarım artık en büyük kankam
Olmasa da cebimde beş kuruş para
Cebimdeki telefon on numara
Allah Allah gizli numara
Kim acaba? alo?
Bak kızım, yedi kocalı hürmüz gibi dolan
Ama ailemizin kızı gibi davran
Seni alacak biri de bulunur elbet
En kolay parayı hep sen kazan
*****
Ayna, ayna hadi söyle, benden daha gamsızı var mı?
Ayna, ayna hadi söyle, benden daha arsızı var mı?
*****
Dünyanın sonuna doğmuşum
Ya da ölmüşüm de haberim yok
İyi bilirdik derler elbet ardımdan
Bundan büyük bi' yalan yok
Yok, bundan büyük yalan yok
*****
Sıkıldım çok, her dakika düşünmekten, üzülmekten
Artık yok, kalmadı gücüm düşmekten, yenilmekten
Pişmanım erken vazgeçmekten, kendimden
Bu alem geçmiş kendinden
Ne gelir elden?
*****
Dünyanın sonuna doğmuşum
Ya da ölmüşüm de haberim yok
İyi bilirdik derler elbet ardımdan
Bundan büyük bi' yalan yok
Yok, bundan büyük yalan yok
*****
Çakma makma, üçe beşe bakmam
Önüm, arkam, sağım solum markam
Bana pastamı verin, ekmeğe gerek yok
Ben tüketmeden var olamam