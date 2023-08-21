Manevra yapan otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı... O anlar kamerada

DENİZLİ Denizli'nin Pamukkale ilçesinde manevra yapan otomobile çarpan motosiklet sürücü ağır yaralandı. Kaza anı bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Denizli'de Pamukkale ilçesi İstiklal Caddesi'nde Abdullah K. idaresindeki plakasız elektrikli motosikletle seyir halindeyken, İstiklal Caddesi'nden Hürriyet Caddesi'ne dönmek için manevra yapan 20 ANV 02 plakalı otomobile çarptı. Bölgeye ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı

Meydana gelen trafik kazası bölgede bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada; aracın yan tarafına çarpan motosiklet sürücüsünün boynundan ağır darbe aldığı görüldü. İşletme sahibi Cihan Ünlü ise İhlas Haber Ajansı'na yaptığı özel röportajda gürültü duyduktan sonra dışarı çıktıklarını ve kazayı gördüklerini söyledi. Motosiklet sürücüsünün kanlar içinde kaldığını da dile getiren Ünlü, bölgede çok kaza olduğunu, kazaların önüne geçmek için önlem alınmasını istedi.