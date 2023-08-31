Mandıra Filozofu İstanbul nerede çekildi? Mandıra Filozofu 1,2 ne zaman çekildi? Mandıra Filozofu hangi yılda, hangi şehirde, hangi köyde çekildi?

Yerli filmler arasında yer alan Mandıra Filozofu, televizyon ekranlarının sinema kuşağında yayınlanıyor. Mandıra Filozofu nerede çekildi sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken Mandıra Filozofu hangi yıl çekildi, ne zaman çekilmiştir? Rasim Öztekin'in de yer aldığı Mandıra Filozofu filmi konusu, oyuncuları... Peki, Mandıra Filozofu nerede çekildi? Mandıra Filozofu kaç yılında çekildi?

Mandıra Filozofu nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı'nın yürüttüğü filmin senarist ve yapımcılığını ise Birol Güven üstleniyor. Başrollerinde ise Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel'in yer aldığı Mandıra Filozofu nerede çekildi? Mandıra Filozofu kaç yılında çekildi? Mandıra Filozofu kaç yılında, ne zaman çekilmiştir?

MANDIRA FİLOZOFU KONUSU

Mustafa Ali'nin içinde yaşadığı dünya düzenine karşı koyduğu tavır, onu Muğla'nın Çökertme köyünün yakınlarında, ıssız bir kulübede yaşamaya kadar götürür. Felsefe bölümü mezunu olan Mustafa Ali burada doğayla iç içe, modern hayatın getirisi olan her şeyden uzak bir yaşam sürer ve zamanının tamamına yakınını kitap okuyarak geçirir. Çalışmaya ise kesinkes karşıdır. Cavit ise kurnaz ve çalışkan bir işadamıdır ve yeni projesi için Çökertme köyüne gelir. Amacı Mustafa Ali'nin sahip olduğu araziyi satın alıp yerine kazanç getirecek bir butik otel yaptırmaktır. Ne var ki İstanbul'dan gelen bu beklenmedik konuğun hayatı Mustafa Ali ile tanıştıktan sonra eskisi gibi olmayacaktır.

Birol Güven'in senaryosunu yazıp Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerini Müfit Can Saçıntı ve Rasim Öztekin paylaşıyor.

MANDIRA FİLOZOFU OYUNCULARI

Müfit Can Saçıntı - Mustafa Ali

Rasim Öztekin - Cavit

Ayda Aksel - Güliz

Gülnihal Demir - Gülfidan

Kemal Kuruçay - Emlakçı

Eser Eyüboğlu - Şükrü

Hakan Bulut - Halil İbrahim

Ahu Sungur - Selin

Begüm Öner - Gülşah

MANDIRA FİLOZOFU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Oyuncularıyla dikkat çeken yerli film Mandıra Filozofu'nun çekim yeri merak ediliyor. Filmin çekimleri Bodrum Çökertme Köyü'nde gerçekleşmiştir.

Mandıra Filozofu'nun çekildiği bölge yangında kül olmuştu

Türkiye, orman yangınlarına ağlarken, yangınların söndüğü yerlerden gelen acı manzaralar da görenlerin yüreğini sızlatıyor. Manavgat'ın ardından Bodrum ve Marmaris'teki yangınları büyük hasara neden oldu. Yangınlardan ciddi oranda etkilenen illerimiz arasında yer alan Muğla'dan gelen son görüntüler ise durumun ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

FİLMİN ÇEKİLDİĞİ KOY KÜLE DÖNDÜ

Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı. Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı.

Muğla'nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu. Mandıra Filozofu filminin de çekildiği koy dün gece küle döndü.

2013 yılında çekilen Mandıra Filozofu filminin başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel yer almıştı.