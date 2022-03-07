Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kim? Mandıra Filozofu İstanbul konusu, oyuncuları ve Mandıra Filozofu İstanbul özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Mandıra Filozofu İstanbul filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin dikkatini çekiyor. Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kim sorusunun yanıtı bu kapsamda araştırılıyor. İzleyicilerin merak ettiği Mandıra Filozofu İstanbul konusu, özeti ve Mandıra Filozofu İstanbul oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kim? Mandıra Filozofu İstanbul konusu nedir? Mandıra Filozofu İstanbul filminin detayları…
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MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL FİLMİ KONUSU NEDİR?
İlki 2014 yılının nisan ayında vizyona giren ve yaklaşık 1 milyon seyirciyi sinema salonuna çekmeyi başaran Mandıra Filozofu filminin devamı niteliğindeki yapım; bu sefer İstanbul'u ve İstanbul'da yaşayan insanları hedef alıyor. Bodrum'un Çökertme köyünde, bir lokma bir hırka yaşayan Mustafali (Müfit Can Saçıntı), bu kez İstanbul üzerinden modern dünya ile hesaplaşıyor. Senarist Birol Güven, film için "İlk filmi seyredenlerin büyük bir çoğunluğu 'Çökertme'de Mandıra Filozofu olmak kolay. İstanbul'da nasıl olacak?' diye sordular. Bu sorular beni ikinci film için harekete geçirdi. Bakalım Mandıra Filozofu, İstanbul'da neler yapacak?" dedi.
MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
- Müfit Can Saçıntı Rolü : Mustafaali
- Kemal Kuruçay Rolü : Real Estate
- Gülnihal Demir Rolü : Gülfidan
- Birol Güven
- Mahir İpek
- Alper Düzen
- Uğur Alibaşoğlu
- Nihan Durukan
- Zinaida Chistol
- Mehmet Auf
- Abdullah Şahin
Yönetmen: Müfit Can Saçıntı
Oyuncular: Müfit Can Saçıntı, Kemal Kuruçay, Gülnihal Demir, Birol Güven, Mahir İpek
Tür: Komedi
Yapım Yılı: 2015
Vizyon Tarihi: 13 Mart 2015 Cuma
Senaryo: Birol Güven