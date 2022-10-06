Mandalinalı Pırasa tarifi ve yapılışı! Masterchef Mandalinalı Pırasa nedir, nasıl yapılır? Mandalinalı Pırasa için gerekli malzemeler!

Masterchef 6 Ekim yarışmasında şefler tarafından Mandalinalı Pırasa yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Mandalinalı Pırasa nasıl yapılır? Mandalinalı Pırasa yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Mandalinalı Pırasa tarifi! Mandalinalı Pırasa nasıl yapılır? Mandalinalı Pırasa yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Mandalinalı Pırasa tarifi oldu. Peki en güzel Mandalinalı Pırasa yemek tarifi nasıldır? Mandalinalı Pırasa yemeği nasıl yapılır? Mandalinalı Pırasa için gerekli malzemeler nelerdir?

MANDALİNALI PIRASA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Yarım kilo pırasa

1 avuç pirinç

2 adet havuç

2 adet mandalina

1 adet limon

2 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

MANDALİNALI PIRASA NASIL YAPILIR?

Öncelikle pırasa ve havuzları doğruyoruz. Havucu önce yağda kavuruyoruz. Akabinde pırasaları içine atıyoruz. Limon ve mandalına sıkıp içine şeker de ekleyip pirinç ekliyoruz. Ardından karıştırıp üstüne döküyoruz ve tuz ilave ediyoruz. Sonrasında üzerine zeytinyağı gezdirip kısık ateşte pişiriyoruz. Afiyet olsun...