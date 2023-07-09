Hürmetçi Sazlığı'nda, mandaların sağım yolculuğu izleyenleri kendine hayran bırakırken Afrika'da çekilen belgeselleri de aratmıyor. Bölge, yerli ve yabancı turistler ile fotoğrafçıların yoğun ilgisini görüyor.

Mandaların sağım yolculuğu belgeselleri aratmıyor

Afrika değil Kayseri

KAYSERİ - Deniz seviyesinden yaklaşık bin 73 metre yükseklikte yer alan ve Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı'nda, mandaların sağım yolculuğu izleyenleri kendine hayran bırakırken Afrika'da çekilen belgeselleri de aratmıyor.

Uluslararası öneme sahip sulak alan olarak tanımlanan Hürmetçi Sazlığı; Kayseri'nin 13 kilometre güney batısında Hürmetçi ile Karpuzsekisi Mahalleleri arasında bulunuyor. Erciyes Dağı eteğinde yaban hayatı açısından da önemli yer tutan Sultan Sazlığı'nda mandaların merada otladıktan sonra sağım için sahiplerinin yanına giderken sudan geçme anları ise izleyenleri hayran bırakıyor.

Bölge; Afrika'da çekilen belgeselleri aratmayan görüntüleri izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler ile fotoğrafçıların yoğun ilgisini görüyor.