Manda yoğurdu nedir? Manda yoğurdu nasıl yapılır? Manda yoğurdu faydalı mıdır? Manda yoğurdu kaç TL?

Manda yoğurdu çeşitli vitaminler ve faydalı olmasıyla insanların tercih ettiği besindir. Manda yoğurdu nedir? Faydalı besin olan manda yoğurdu nasıl yapılır? Manda yoğurdu söylendiği kadarıyla faydalı bir besin midir? diğer yoğurtlarla farkı nedir? Manda yoğurdu kaç TL? detaylar haberimizde...

MANDA YOĞURDU NEDİR

Manda yoğurdu, dolay yollar ile yapılan içinde yüzde 40'ı protein, yüzde 60'ı kalsiyumdan oluşmaktadır. A ve E vitaminlerini içermektedir. Laktoz oranı oldukça düşük olması vücuda faydalı olması bakımından önemlidir. Manda yoğurdunun 1 gramı 1 kaloridir.

MANDA YOĞURDU NASIL YAPILIR

1 Litre manda sütünü tencereye dökerek kevgirle karıştırılır

Kısık ateşle tencerede karıştırılarak yapılan manda yoğurdu, üstünde bulunan köpükler sürekli alınmalıdır.

Kalınlaşan ve azalan süte eskiden kalma bir kaşık manda yoğurdu eklenip karıştırılmaya devam edilmeli

Tencerenin üstüne battaniye yada tülbent gibi malzemelerle örtülüp 4 saat boyunca bekletilmesi gerekmektedir.

4 saat bittikten sonra tencereyi buzdolabına koyup 1 gün bekletilmeli

Hazır olan manda yoğurdunu 10 gün içerisinde tüketilmelidir. Küflenmesi hızlı olan besini 10 gün içinde bitirmek gereklidir.

MANDA YOĞURDU FAYDALI MIDIR?

Manda yoğurdunun içinde bulundurduğu kalsiyum ve proteinler, laktoz oranı düşük olması ve kalorisi az olması bakımından faydalı olduğu söylenebilir. Madde madde sıralayacak olursak;

Göz sağlığı bakımından A vitamini içinde bulundurduğu için ileride oluşacak göz sorunlarını ve katarakt problemleri için tercih edilen bir besin türüdür

Çocuklar için kemik ve kas gelişimi açısından mükemmel bir besindir

Hamilelikte anne adaylarının 1 kase yemesi bile 1 günlük besin değerlerini karşılamaya yeterli olmaktadır.

Manda yoğurdunun içerisinde bulunan B12 vitamini vücutta doğal antibiyotik görevi görmektedir.

Manda yoğurdu tüketen kişiye çok fazla enerji vererek gününün daha güzel geçmesini sağlayabilir.

Manda yoğurdu tüketmek sindirim sisteminin rahatlamasını sağlar.

Kalbe ve kalp hastalıklarına faydalıdır. Kalp krizi riskini indirmektedir.

Diyet yapmak isteyen kişiler içinde uygundur. Manda yoğurdu fazlaca protein içerdiği için tüketen kişiyi tok tutar.

MANDA YOĞURDU KAÇ TL

Ortalama internet sitelerinde 1 kg manda yoğurdu 30-45 TL arasında bulunabilmektedir.

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