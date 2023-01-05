Manda ve Himaye kesin olarak nerede reddedildi? Manda ve Himaye nedir?

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MANDA VE HİMAYE NEDİR?

I. Dünya Savaşı'ndan sonra bazı az gelişmiş kabul edilen ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek bir düzeye eriştirip, bağımsızlığa kavuşturuncaya kadar Milletler Cemiyeti adına yönetmek için bazı büyük devletlere verilen yetkidir. Geleneksel sömürgeciliği tasfiye etmeye yönelik bir proje olarak düşünülmüş, ancak uygulamada geleneksel sömürgeciliğe benzer sonuçlar doğurmuştur. Fransızca olan manda sözcüğünün kelime anlamı "yetki, görev" demektir.

Himaye veya protektora, uluslararası ilişkilerde devletlerin birbirini tek taraflı olarak koruma alması uygulamasına verilen addır.

MANDA VE HİMAYE KESİN OLARAK NEREDE REDDEDİLDİ?

Türk Milleti'nin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin, Mustafa Kemal Paşa öncülüğünde kurumsallaştığı ve yeni devletin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 100. yılında; "MANDA VE HİMAYE KABUL EDİLEMEZ" diyerek özgürlük yolunu açan kurtuluş ve kuruluş mücadelesi verilmiştir.