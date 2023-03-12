Manchester Utd - Southampton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester Utd - Southampton maçı CANLI şifresiz izleme linki var mı?

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MANCHESTER UTD - SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

12 Mart Pazar günü oynanacak olan Manchester Utd- Southampton karşılaşması saat 17:00'da Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak. ve Bein Sports Max 1 kanalarından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER UTD - SOUTHAMPTON MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Manchester Utd- Southampton karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports Max 1 kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise Bein Sports Max 1 resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. Bein Sports Max 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.