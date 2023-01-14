Manchester Utd Manchester City maç özeti! (VİDEO) Manchester Utd Manchester City maçı özeti izle! Manchester Utd Manchester City maçı kaç kaç bitti?
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Premier Lig'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Manchester Utd Manchester City maçını kaçıran futbolseverler Manchester maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler Manchester Utd Manchester City maç özeti! Manchester Utd Manchester City maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Manchester Utd Manchester City maçı kaç kaç bitti? İşte, Manchester Utd Manchester City maç özeti!
Manchester Utd Manchester City maç özeti! Premier Lig'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Manchester Utd Manchester City maçını kaçıran futbolseverler Manchester maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler Manchester Utd Manchester City maç özeti! Manchester Utd Manchester City maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Manchester Utd Manchester City maçı kaç kaç bitti? İşte, Manchester Utd Manchester City maç özeti haberimizde...
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Manchester Utd - Manchester City maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.
Manchester Utd - Manchester City maçı 2-1'lik Manchester United'ın üstünlüğü ile sona erdi.
Manchester Utd - Manchester City maçı 14 Ocak 2022 (Cumartesi) günü oynandı.
Manchester Utd - Manchester City maçı canlı olarak Bein Sport'ta yayınlandı.