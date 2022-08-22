Manchester Utd - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester Utd - Liverpool canlı izleme linki var mı, maçı şifresiz mi?

Premier Lig 3. hafta karşılaşmasında Manchester Utd - Liverpool bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Manchester Utd - Liverpool maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor