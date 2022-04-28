Manchester Utd - Chelsea hangi kanalda? Manchester United Chelsea maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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Manchester Utd - Chelsea Premier Lig maçı, 28.04.2022 Perşembe bugün saat 21.45'te başlayacak.
Manchester Utd - Chelsea Premier Lig maçı S Sports'tan yayınlanacak.
Manchester Utd - Chelsea maçını izlemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.
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