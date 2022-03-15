Manchester Utd. - Atletico Madrid maçı kaç kaç, maç bitti mi? 15 Mart Salı Şampiyonlar Ligi M. United - Atletico Madrid maçının gollerini kim attı?

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M. UNİTED - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Manchester United - Atletico Madrid maçı 15 Mart Salı bugün saat 23:00 'da başladı.

M. UNİTED - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United - Atletico Madrid maçını Exxen TV'de izleyebilirsiniz.

M. UNİTED - ATLETİCO MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 0-0 devam ediyor. Maçta A. Madrid 1-0 öne geçti. Maç henüz tamamlanmadı. İlk maç 1-1 bitmişti.

M. UNİTED - ATLETİCO MADRİD MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta Atletico Madrid 1-0 önde. Maçtaki goller şu şekilde:

A. Madrid'in golleri:

41. dakika : Renan Augusto Lodi dos Santos

M. UNİTED - ATLETİCO MADRİD MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak.

M. UNİTED - ATLETİCO MADRİD MAÇI İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?

Manchester United - Atletico Madrid arasında oynanan son 16 ilk maçı 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı. Bu maçı kazanan takım bir üst tura (çeyrek finale) çıkacak.

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