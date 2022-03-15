Manchester Utd. - Atletico Madrid maçı kaç kaç, maç bitti mi? 15 Mart Salı Şampiyonlar Ligi M. United - Atletico Madrid maçının gollerini kim attı? - Haberler

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Manchester Utd. - Atletico Madrid maçı kaç kaç, maç bitti mi? 15 Mart Salı Şampiyonlar Ligi M. United - Atletico Madrid maçının gollerini kim attı?

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Manchester Utd. - Atletico Madrid maçı kaç kaç, maç bitti mi? 15 Mart Salı Şampiyonlar Ligi M. United - Atletico Madrid maçının gollerini kim attı?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 maçları devam ediyor. Bugünkü karşılaşmalardan birisi Manchester Utd - Atletico Madrid arasında oynanıyor. Maç devam ederken futbol severler, Manchester Utd - Atletico Madrid maçı kaç kaç, maç bitti mi? 15 Mart Salı Şampiyonlar Ligi Manchester Utd - Atletico Madrid maçının gollerini kim attı? merak etti. İşte ayrıntılar...

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Manchester United - Atletico Madrid maçı 15 Mart Salı bugün saat 23:00 'da başladı.

Manchester United - Atletico Madrid maçını Exxen TV'de izleyebilirsiniz.

Maç 0-0 devam ediyor. Maçta A. Madrid 1-0 öne geçti. Maç henüz tamamlanmadı. İlk maç 1-1 bitmişti.

Maçta Atletico Madrid 1-0 önde. Maçtaki goller şu şekilde:

A. Madrid'in golleri:

  • 41. dakika : Renan Augusto Lodi dos Santos

Manchester Utd. - Atletico Madrid maçı kaç kaç, maç bitti mi? 15 Mart Salı Şampiyonlar Ligi M. United - Atletico Madrid maçının gollerini kim attı?

Maç, Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak.

Manchester United - Atletico Madrid arasında oynanan son 16 ilk maçı 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı. Bu maçı kazanan takım bir üst tura (çeyrek finale) çıkacak.

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