Manchester United satıldı mı? MANU Manchester United kim aldı, ne kadara aldı?

Manchester United'ın sahibi Glazer Ailesi, kulübü devretme konusunda Katarlı Şeyh Jassim bin Hamad bin Jassim ile yaptıkları görüşmelerde sona geldi. Satışın yaklaşık 6 milyar sterlin bedelle tamamlanması bekleniyor. Bu rakam tüm zamanların en pahalı kulüp satışı anlamına geliyor. Manchester United satıldı mı? Manchester United kim aldı, ne kadara aldı?

MANCHESTER UNİTED SATILDI MI?

Al-Watan'da yer alan habere göre, Şeyh Jassim bin Hamad Al Thani'nin Manchester United için yaptığı teklif kabul edildi. En az 6 milyar sterline gerçekleşmesi beklenen satışla birlikte bir rekor kırılabilir. Manchester United'ın en az 5 milyar sterlinin üzerinde satılması durumunda rekor kırılacak. Rekor, 4.5 milyar dolara satılan NFL takımı Broncos'a ait.

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag geçtiğimiz günlerde kulübün satışıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Neler olduğunu bilmiyorum. Bildiğim tek şey Manchester United'ın dünyanın en büyük kulüplerden biri olduğu. Ama futbolda iyi bir kadro kurabilmek için paraya ihtiyacınız var ve günün sonunda başarılı olup olamayacağınıza oyuncuların seviyesi karar veriyor." demişti.