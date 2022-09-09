Manchester United - Real Sociedad maç özeti! Manchester United - Real Sociedad maç özeti izle (VİDEO)
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UEFA Avrupa Ligi E grubu maçında Manchester United - Real Sociedad karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-0'lık Real Sociedad'ın galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Manchester United - Real Sociedad maç özeti! Manchester United - Real Sociedad maç özeti izle (VİDEO)
UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın bir çok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi E grubu maçında Manchester United - Real Sociedad karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 1-0 sonuçla Real Sociedad kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Manchester United - Real Sociedad maç özeti! Manchester United - Real Sociedad maç özeti izle (VİDEO)