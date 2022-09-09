UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın bir çok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi E grubu maçında Manchester United - Real Sociedad karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 1-0 sonuçla Real Sociedad kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Manchester United - Real Sociedad maç özeti! Manchester United - Real Sociedad maç özeti izle (VİDEO)

MANCHESTER UNİTED - REAL SOCİEDAD MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!