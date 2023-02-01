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Manchester United – Nottingham Forest maçı saat kaçta, hangi kanalda? Manchester United maçı nereden, nasıl nasıl izlenir?

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Manchester United – Nottingham Forest maçı saat kaçta, hangi kanalda? Manchester United maçı nereden, nasıl nasıl izlenir?

İngiltere Lig Kupası takımlarından Manchester United ve Nottingham Forest bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Manchester United –Nottingham Forest maçının ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Manchester United –Nottingham Forest maçı saat kaçta, hangi kanalda? Manchester United maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? İşte detaylar…

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Manchester United maçı hangi kanalda? İngiltere Lig Kupasının iddialı takımlarından Manchester United ve Nottingham Forest bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Manchester United ile Nottingham Forest maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Manchester United – Nottingham Forest maçı saat kaçta, hangi kanalda? Manchester United maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

Manchester United –Nottingham Forest maçı canlı olarak Bilyoner kanallarından canlı olarak yayınlanmıştır.

Manchester United –Nottingham Forest maçı, 1 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'da gerçekleşecek.

Manchester United –Manchester United'ın İngiltere Lig kupası maçı, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Nottingham Forest Manchester United Gündem Spor Haberler

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