Manchester United MAÇ SONUCU! Manchester United maçı kaç kaç bitti? Manchester United–Charlton Athletic maç sonucu ne?

İngiltere Lig Kupa hedefine ulaşmak isteyen Manchester United ve Charlton Athletic bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Manchester United–Charlton Athletic maçının kaç kaç bittiği merak konusu oldu. Peki, Manchester United maçı kaç kaç bitti? Manchester United–Charlton Athletic maç sonucu ne?