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Manchester United - Kopenhag maç özeti! (VİDEO) Manchester United - Kopenhag maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Manchester United - Kopenhag maçını kaçıran futbolseverler Manchester United maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Manchester United - Kopenhag maç özeti! Manchester United - Kopenhag maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Manchester United - Kopenhag maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Manchester United - Kopenhag maç özeti!