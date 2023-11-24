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Manchester United'ın yıldızı Rashford, Galatasaray maçında yok

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UEFA, Kopenhag maçında kırmızı kart gören Manchester United'ın yıldız oyuncusu Marcus Rashford'a 1 maç ceza verdiğini açıkladı. Bu ceza nedeniyle Rashford, 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

UEFA, Kopenhag maçında kırmızı kart gören Marcus Rashford'un 1 maç ceza aldığını açıkladı. Rashford, çarşamba günü Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY MAÇINDA YOK

Kopenhag maçında kırmızı kart gören yıldız futbolcuya UEFA, 1 maç ceza verdi. Rashford, çarşamba günü Galatasaray maçında sahada olamayacak.

PERFORMANSI

Manchester United ile toplamda 375 maça çıkan yıldız futbolcu, söz konusu maçlarda 124 gol atarken, 71 de asist kaydetti.

Manchester United'ın yıldızı Rashford, Galatasaray maçında yok

Kaynak: Haberler.com / Futbol

Manchester United Marcus Rashford Galatasaray Futbol Spor Haberler

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