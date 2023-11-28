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Manchester United'ın yıldızı Galatasaray'ın futbolcusunu öve öve bitiremedi

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Manchester United'ın sağ beki Aaron Wan-Bissaka, Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamada eski takım arkadaşı Zaha'dan övgüyle bahsetti. Bissaka, "Zaha'ya çok büyük saygı duyardım. Onunla hala iletişim halindeyiz. Ona karşı oynuyorsanız hazırlıklı olmalısınız" dedi.

İngiliz devi Manchester United'ın yıldızı Aaran Wan-Bissaka, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde Wilfried Zaha hakkında övgü dolu sözler kullandı.

"ONU DÜŞÜNDÜM"

Eski takım arkadaşı Zaha hakkında konuşan Bissaka, "Kura çekimini gördüğümde onu düşündüm. Onun sahaya çıkmasından ve şu anda onlar adına iyi oynamasından mutluyum. Bence bundan keyif alıyor" ifadelerini kullandı.

Manchester United'ın yıldızı Galatasaray'ın futbolcusunu öve öve bitiremedi

"ONA KARŞI HAZIRLIKLI OLMALISINIZ"

Zaha'nın tehlikeli bir oyuncu olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "Biliyorsunuz, onunla "Crystal Palace'da oynarken Zaha'ya çok büyük saygı duyardım. Onunla hala iletişim halindeyiz. Ona karşı oynuyorsanız hazırlıklı olmalısınız" şeklinde konuştu.

Manchester United'ın yıldızı Galatasaray'ın futbolcusunu öve öve bitiremedi

MAÇ NE ZAMAN?

Temsilcimiz Galatasaray ile Manchester United, 29 Kasım çarşamba günü 20:45'te İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

Kaynak: Haberler.com / Futbol

Manchester United Wilfried Zaha Galatasaray Futbol Spor Haberler

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