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Manchester United'ın yeni teknik direktörü kim?

Manchester United'ın yeni teknik direktörü kim?
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Dünya çapında tanınan futbol kulübünün yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyordu. Futbol dünyasının merakla beklediği bu bilgi, Manchester United'ın gelecek stratejilerini ve oyun planını belirleyecek.

Dünya çapında tanınan futbol kulübü Manchester United'ın yeni teknik direktörü kim olacağı, futbol dünyasında büyük bir merak konusu haline gelmişti. Erik Ten Hag ile yollarını ayıran kulüp yeni teknik direktörle anlaştı. Peki, Manchester United'ın yeni teknik direktörü kim? Detaylar haberimizde...

MANCHESTER UNITED'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Manchester United, Erik Ten Hag ile yollarını ayırdıktan sonra, Sporting Lizbon'un teknik direktörü Ruben Amorim ile anlaştı. İngiliz kulübü, Amorim için Portekiz temsilcisine 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu transfer, Manchester United'ın yeni bir başlangıç yapma çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Amorim, genç yaşına rağmen Avrupa'nın önde gelen takımlarından birini yönetmesiyle dikkatleri üzerine çekti ve futbol dünyasında büyük bir saygınlık kazandı.

Manchester United'ın yeni teknik direktörü kim?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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