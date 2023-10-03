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Onana'yı gafil avladı! Zaha'dan, Manchester United'ın sevincini kursağında bırakan gol

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile kozlarını paylaştığı maçta Wilfried Zaha, Sanchez'in uzun topu sonrası şık bir vuruşla eşitliği sağladı.

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United deplasmanında 1-0 geriye düştüğü maçta ilk gol Wilfried Zaha'dan geldi.

HOJLUND ATTI

17'de kontra atağa çıkan Manchester United'da sağ kanattan Rashford topu içeriye çevirdi ve Rasmus Hojlund altı pasın içinden topu ağlara yolladı.

ZAHA CEVAP VERDİ

Maçın 23. dakikasında Sanchez'in uzun topunda ayakta kalan Wilfried Zaha şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve durum 1-1'e kaldı.

İşte Zaha'nın o gölü;

Manchester United'ın sevinci 6 dakika sürdü! Wilfried Zaha'dan mükemmel gol

Manchester United'ın sevinci 6 dakika sürdü! Wilfried Zaha'dan mükemmel gol

Manchester United'ın sevinci 6 dakika sürdü! Wilfried Zaha'dan mükemmel gol

Kaynak: Haberler.com / Futbol

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