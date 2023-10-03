Onana'yı gafil avladı! Zaha'dan, Manchester United'ın sevincini kursağında bırakan gol
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile kozlarını paylaştığı maçta Wilfried Zaha, Sanchez'in uzun topu sonrası şık bir vuruşla eşitliği sağladı.
Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United deplasmanında 1-0 geriye düştüğü maçta ilk gol Wilfried Zaha'dan geldi.
HOJLUND ATTI
17'de kontra atağa çıkan Manchester United'da sağ kanattan Rashford topu içeriye çevirdi ve Rasmus Hojlund altı pasın içinden topu ağlara yolladı.
ZAHA CEVAP VERDİ
Maçın 23. dakikasında Sanchez'in uzun topunda ayakta kalan Wilfried Zaha şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve durum 1-1'e kaldı.
İşte Zaha'nın o gölü;
Kaynak: Haberler.com / Futbol