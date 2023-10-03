Manchester United Galatasaray muhtemel 11'ler! Altay, Zaha, Ziyech var mı?
Manchester Utd - Galatasaray maçı ne zaman olacağı merak ediliyor. Sporseverlerin merakla beklediği Manchester Utd - GS maçı şifresiz mi ve Manchester Utd - Galatasaray maçı hakemi kim olduğu gündeme gelirken aynı zamanda maç kadroları da merak edildi.. Peki, Manchester United Galatasaray muhtemel 11'ler! Altay, Zaha, Ziyech var mı? İşte detaylar…
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Manchester Utd karşı karşıya geliyor. Maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olacağı merak konusu olurken akdrolar da araştırıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Manchester Utd - Galatasaray karşı karşıya geliyor. Manchester United Galatasaray muhtemel 11'ler! Altay, Zaha, Ziyech var mı?
Manchester Utd ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen, CBC Sport kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Manchester Utd-Galatasaray Maçı, 03 Ekim Salı günü oynanacak.
Manchester Utd-Galatasaray Maçı, saat 22:00 başlayacak.
Manchester Utd ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak.
Manchester United: Altay Bayındır, Dalot, Varane, Lindelöf, Amrabat, Casemiro, Mount, Pellistri, Fernandes, Rashford, Hojlund
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi