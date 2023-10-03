Manchester Utd - Galatasaray maçı ne zaman olacağı merak ediliyor. Sporseverlerin merakla beklediği Manchester Utd - GS maçı şifresiz mi ve Manchester Utd - Galatasaray maçı hakemi kim olduğu gündeme gelirken aynı zamanda maç kadroları da merak edildi.. Peki, Manchester United Galatasaray muhtemel 11'ler! Altay, Zaha, Ziyech var mı? İşte detaylar…

Manchester United Galatasaray muhtemel 11'ler! Altay, Zaha, Ziyech var mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Manchester Utd karşı karşıya geliyor. Maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olacağı merak konusu olurken akdrolar da araştırıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Manchester Utd - Galatasaray karşı karşıya geliyor. Manchester United Galatasaray muhtemel 11'ler! Altay, Zaha, Ziyech var mı?

03-10-2023 MANCHESTER UTD VS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Manchester Utd ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen, CBC Sport kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

MANCHESTER UTD-GALATASARAY MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MANCHESTER UTD-GALATASARAY MAÇI CBC SPORT CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MANCHESTER UTD-GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?

Manchester Utd-Galatasaray Maçı, 03 Ekim Salı günü oynanacak.

MANCHESTER UTD-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester Utd-Galatasaray Maçı, saat 22:00 başlayacak.

MANCHESTER UTD-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester Utd ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak.

MANCHESTER UNİTED GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER!

Manchester United: Altay Bayındır, Dalot, Varane, Lindelöf, Amrabat, Casemiro, Mount, Pellistri, Fernandes, Rashford, Hojlund

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi