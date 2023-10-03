Galatasaray, Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Maçın ne zaman ve hangi saatte başlayacağı merak konusu. Peki, Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? GS maç saat kaçta? İşte detaylar...

Manchester United ve Galatasaray maçı saat kaçta sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Galatasaray maçının ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Bu önemli maçın hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? GS maç saat kaçta? Detaylar haberimizde...

MANCHESTER UNİTED GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United ve Galatasaray maçı 3 Ekim Salı günü 22.00'da başlayacaktır.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United ile Galatasaray arasında gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, EXXEN kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.