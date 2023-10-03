Manchester United - Galatasaray maç özeti! (VİDEO) Manchester United - Galatasaray maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Manchester United - Galatasaray maçını kaçıran futbolseverler Manchester United maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Manchester United - Galatasaray maç özeti! Manchester United - Galatasaray maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Manchester United - Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Manchester United - Galatasaray maç özeti!
Manchester United - Galatasaray maç özeti! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Manchester United - Galatasaray maçını kaçıran futbolseverler Manchester United maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Manchester United - Galatasaray maç özeti! Manchester United - Galatasaray maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Manchester United - Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Manchester United - Galatasaray maç özeti haberimizde...
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Manchester United - Galatasaray maç özetini maçın ardından EXXEN kanalından izleyebilirsiniz.
Manchester United - Galatasaray maçı 3-2'lik Galatasarayüstünlüğü ile devam ediyor.
Manchester United - Galatasaray maçı 3 Ekim 2023 günü oynandı.
Manchester United - Galatasaray maçı canlı olarak EXXEN'de yayınlandı.