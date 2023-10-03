Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında temsilcimiz Galatasaray, Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Old Trafford'da oynanacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Manchester United Galatasaray maç kadrosu 11'i merak ediliyordu. Peki, Manchester United-GS maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte, Galatasaray'ın 11'i

Manchester United-Galatasaray maç kadrosu 11'i! Manchester United-GS maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte, Galatasaray'ın 11'i

Manchester United Galatasaray maç kadrosu 11'i! Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında temsilcimiz Galatasaray, Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Old Trafford'da oynanacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Manchester United Galatasaray maç kadrosu 11'i merak ediliyordu. Peki, Manchester United-GS maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte, Galatasaray'ın 11'i haberimizde...

MANCHESTER UNİTED - GALATASARAY MAÇ KADROSU 11'LERİ



Manchester United; Onana, Dalot, Lindelöf, Varane, Amrabat, Casemiro, Mount, Fernandes, Hannibal, Hojlund, Rashford.

Galatasaray; Muslera, Boey, Sánchez, Abdulkerim, Angeliño, Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem, Zaha, Icardi.

ASLAN GALİBİYET PEŞİNDE

Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 2-0 geri düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, sıkıntılı bir süreçten geçen rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.

MANCHESTER UNITED YENİLDİ

A Grubu'nun ilk haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olan Manchester United ise sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

EKSİKLER

Galatasaray'da Hakim Ziyech ve Kazımcan Karataş maç kadrosunda yer almıyor. Ayrıca UEFA kadrosunda yer almayan Halil Dervişoğlu ile Eyüp Aydın da bu maçta forma giyemeyecek.

Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag'la yaşadığı gerilimin ardından kadro dışı bırakılan Jadon Sancho'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lisandro Martinez, Luke Shaw, Tyrell Malacia ve Aaron Wan-Bissaka, forma giyemeyecek. Bir süredir kadro dışında olan Anthony'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.