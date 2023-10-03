Galatasaray, Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Maçın ne zaman ve hangi saatte başlayacağı merak konusu olurken rövanş maçı da araştırıldı.. Peki, Manchester United Galatasaray 2. maç, rövanş maç ne zaman? İşte detaylar...

Manchester United ve Galatasaray maçı saat kaçta sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Galatasaray maçının ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Bu önemli maçın hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverler tarafından merakla beklenirken Manchester United Galatasaray 2. maç, rövanş maç ne zaman merak edildi.. Peki, Manchester United Galatasaray 2. maç, rövanş maç ne zaman? Detaylar haberimizde...

MANCHESTER UNİTED GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United ve Galatasaray maçı 3 Ekim Salı günü 22.00'da başlayacaktır.

MANCHESTER UNİTED GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United ile Galatasaray arasında gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, EXXEN kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

MANCHESTER UNİTED GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray-Manchester United maçı Manchester'da Old Trafford Stadyumu'nda gerçekleşecek.