Manchester United elendi mi? Manchester United - A. Madrid turu kim geçti, çeyrek finale kim çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde M. United elendi mi? - Haberler

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Manchester United elendi mi? Manchester United - A. Madrid turu kim geçti, çeyrek finale kim çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde M. United elendi mi?

Haberler.com - Gündem
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Manchester United elendi mi? Manchester United - A. Madrid turu kim geçti, çeyrek finale kim çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde M. United elendi mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Manchester United - A. Madrid maçı devam ederken izleyiciler, Manchester United elendi mi? Manchester United - A. Madrid turu kim geçti, çeyrek finale kim çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde M. United elendi mi? merak etti. Maç 1-0 sona erdi. Peki, Manchester United eleniyor mu? İşte detaylar...

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ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. TUR EŞLEŞMELERİ NASILDIR?

Şampiyonlar Ligi 2. tur eşleşmeleri:

Salzburg - Bayern Münih

Sporting - Manchester City

Benfica - Ajax

Chelsea - Lille

Atletico Madrid - Manchester United

Villarreal - Juventus

Inter - Liverpool

PSG - Real Madrid

M. UNITED ELENDİ Mİ?

Bugünkü Manchester United - A. Madrid maçını Atletico Madrid 1-0 kazandı. İlk maç 1-1 sona ermişti. Bu skora göre A. Madrid tur atlayan takım oldu.

  • İlk maç : A. Madrid 1 - 1 Manchester United
  • Rövanş maçı : Manchester United 0 - 1 A. Madrid

Buna göre Manchester United turnuvadan elenmiş oldu. A. Madrid çeyrek finale yükselen takım oldu.

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