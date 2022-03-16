Manchester United elendi mi? Manchester United - A. Madrid turu kim geçti, çeyrek finale kim çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde M. United elendi mi?
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Manchester United - A. Madrid maçı devam ederken izleyiciler, Manchester United elendi mi? Manchester United - A. Madrid turu kim geçti, çeyrek finale kim çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde M. United elendi mi? merak etti. Maç 1-0 sona erdi. Peki, Manchester United eleniyor mu? İşte detaylar...
Manchester United elendi mi? A. Madrid elendi mi? Turu hangi takım geçti? Manchester United elendi mi? Manchester United - A. Madrid turu kim geçti, kim çeyrek finale çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United elendi mi, A. Madrid yenildi mi? Kim tur atladı? Çeyrek finale kim çıktı?
ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. TUR EŞLEŞMELERİ NASILDIR?
Şampiyonlar Ligi 2. tur eşleşmeleri:
Salzburg - Bayern Münih
Sporting - Manchester City
Benfica - Ajax
Chelsea - Lille
Atletico Madrid - Manchester United
Villarreal - Juventus
Inter - Liverpool
PSG - Real Madrid
M. UNITED ELENDİ Mİ?
Bugünkü Manchester United - A. Madrid maçını Atletico Madrid 1-0 kazandı. İlk maç 1-1 sona ermişti. Bu skora göre A. Madrid tur atlayan takım oldu.
- İlk maç : A. Madrid 1 - 1 Manchester United
- Rövanş maçı : Manchester United 0 - 1 A. Madrid
Buna göre Manchester United turnuvadan elenmiş oldu. A. Madrid çeyrek finale yükselen takım oldu.
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