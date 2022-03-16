Manchester United elendi mi? Manchester United - A. Madrid turu kim geçti, çeyrek finale kim çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde M. United elendi mi?

Manchester United elendi mi? A. Madrid elendi mi? Turu hangi takım geçti? Manchester United elendi mi? Manchester United - A. Madrid turu kim geçti, kim çeyrek finale çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United elendi mi, A. Madrid yenildi mi? Kim tur atladı? Çeyrek finale kim çıktı?

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. TUR EŞLEŞMELERİ NASILDIR?

Şampiyonlar Ligi 2. tur eşleşmeleri:

Salzburg - Bayern Münih

Sporting - Manchester City

Benfica - Ajax

Chelsea - Lille

Atletico Madrid - Manchester United

Villarreal - Juventus

Inter - Liverpool

PSG - Real Madrid

M. UNITED ELENDİ Mİ?

Bugünkü Manchester United - A. Madrid maçını Atletico Madrid 1-0 kazandı. İlk maç 1-1 sona ermişti. Bu skora göre A. Madrid tur atlayan takım oldu.

İlk maç : A. Madrid 1 - 1 Manchester United

A. Madrid 1 - 1 Manchester United Rövanş maçı : Manchester United 0 - 1 A. Madrid

Buna göre Manchester United turnuvadan elenmiş oldu. A. Madrid çeyrek finale yükselen takım oldu.

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