Manchester United - Chelsea CANLI izle! MAÇ BAŞLADI! Manchester United - Chelsea maçı canlı izle! Manchester United - Chelsea maç özeti izle!
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Manchester United - Chelsea maçı 28 Nisan 2022 Perşembe bu akşam oynanacaktır.
Manchester United - Chelsea maçı 21:45'te başlayacaktır.
Manchester United - Chelsea maçı S Sport'tan canlı yayınlanacaktır.
Manchester United - Chelsea maçı, Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak.
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