İngiltere Lig Kupa hedefine ulaşmak isteyen Manchester United ve Charlton Athletic bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Manchester United–Charlton Athletic maçının saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Manchester United–Charlton Athletic maçı saat kaçta, hangi kanalda? Manchester United maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? İşte detaylar…

Manchester United maçı hangi kanalda? Manchester United ve Charlton Athletic takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. İngiltere Lig kupası hedefine ulaşmak isteyen Manchester United ve Charlton Athletic'nin maçının hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Manchester United maçının saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Manchester United–Charlton Athletic maçı saat kaçta, hangi kanalda? Manchester United maçı nereden, nasıl nasıl izlenir?Detaylar haberimizde...

MANCHESTER UNİTED-CHARLTON ATHLETİC MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United ve Charlton Athletic arasında gerçekleşecek İngiltere Lig kupası maçı 10 Ocak Salı günü saat 23.00'da başlayacak.

MANCHESTER UNİTED VE CHARLTON ATHLETİC MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United ve Charlton Athletic maçı Bilyoner TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

MANCHESTER UNİTED VE CHARLTON ATHLETİC MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester United-Charlton Athletic maçı Old Trafford Stadyumu'nda gerçekleşecek.