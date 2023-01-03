Manchester United–Bournemouth maçı saat kaçta, hangi kanalda? Manchester maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Manchester–Bournemou maçı ne zaman?

İngiltere Premier liginin iddialı takımlarından Manchester United–Bournemouth bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Manchester United–Bournemouth maçının saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Manchester United–Bournemouth maçı saat kaçta, hangi kanalda? Manchester maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Manchester–Bournemou maçı ne zaman? İşte detaylar...