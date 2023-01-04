Manchester United–Bournemouth MAÇ SONUCU! Manchester maçı kaç kaç bitti? Manchester United-Bournemouth maç sonucu ne?

İngiltere Premier liginin iddialı takımlarından Manchester United–Bournemouth bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Manchester United–Bournemouth maçının sonucu merak konusu oldu. Manchester United–Bournemouth MAÇ SONUCU! Manchester maçı kaç kaç bitti? Manchester United-Bournemouth maç sonucu ne? İşte detaylar...