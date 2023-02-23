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Manchester United - Barcelona maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Şubat Manchester Utd - Barcelona maçının gollerini kim attı?

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Manchester United - Barcelona maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Şubat Manchester Utd - Barcelona maçının gollerini kim attı?

Manchester United - Barcelona maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta atılan golleri ve skoru merak eden futbol severler, Manchester United - Barcelona maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Şubat Manchester United - Barcelona maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Manchester United - Barcelona maçı kaç kaç? Manchester United - Barcelona maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte anlık skor...

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Manchester United - Barcelona maçının başlamasıyla birlikte maçı anlık takip etmek isteyenler, Manchester United - Barcelona maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Şubat Manchester United - Barcelona maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Manchester United - Barcelona maç skoru nedir? Manchester United - Barcelona maç kaç kaç bitti?

Manchester United - Barcelona maçı 23 Şubat Perşembe yani bu akşam saat 23:00 'da başlayacak.

Manchester United - Barcelona maçını Exxen ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maçta Barcelona 1-0 önde olan takım. Maçta 1-1 eşitlik devam ediyor. M. United 2-1 önde. Maç 2-1 tamamlandı.

Barcelona maçta 1-0 önde. Maçta 1-1 eşitlik var. Şimdi M. United maçta 2-1 önde geçti. Maçta atılan goller şöyle:

Barca'nın golleri:

  • 18. dakika : Robert Lewandowski (Penaltı)

M. United'ın golleri:

  • 47. dakika : Fred
  • 73. dakika : Antony

MAÇ SONUCU : M. UNITED 2 - 1 BARCELONA

İlk maç 2-2 berabere bitmişti. Bugünkü maçı kazanan bir üst tura yükselecek.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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