Manchester United - Atletico Madrid maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 15 Mart Şampiyonlar Ligi Manchester United - Atletico Madrid EXXEN özeti izle!
- Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü karşılaşmalardan birisi Manchester United - Atletico Madrid arasında oynanıyor. Maçın bitmesine yakın futbol severler, Manchester United - Atletico Madrid maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 15 Mart Şampiyonlar Ligi Manchester United - Atletico Madrid EXXEN özeti izle! araştırması yapıyor. İşte maç özeti...
Şampiyonlar Ligi maçları tüm hızıyla devam ediyor. Manchester United - Atletico Madrid maçı devam ederken izleyiciler, Manchester United - Atletico Madrid maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 15 Mart Şampiyonlar Ligi Manchester United - Atletico Madrid EXXEN özeti izle! merak ediyor. Peki, Manchester United - Atletico Madrid maçı kaç kaç bitti? Manchester United - Atletico Madrid maç özeti yayınlandı mı? Manchester United - Atletico Madrid özeti HD izle!
Manchester United - Atletico Madrid maçı 15 Mart Salı bugün saat 23:00 'da başladı.
Manchester United - Atletico Madrid maçını Exxen TV'de izleyebilirsiniz.
Maç 0-0 devam ediyor. Maçta A. Madrid 1-0 öne geçti. Maç henüz tamamlanmadı. İlk maç 1-1 bitmişti.
Maçta Atletico Madrid 1-0 önde. Maçtaki goller şu şekilde:
A. Madrid'in golleri:
- 41. dakika : Renan Augusto Lodi dos Santos
Manchester United - Atletico Madrid maçının özetini EXXEN TV üzerinden izleyebilirsiniz. Maç bittikten kısa bir süre sonra özeti Exxen'de yayınlanacaktır.
M. UNİTED - ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ İZLE...
Maç, Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak.
Manchester United - Atletico Madrid arasında oynanan son 16 ilk maçı 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı. Bu maçı kazanan takım bir üst tura (çeyrek finale) çıkacak.