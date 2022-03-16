Manchester United - Atletico Madrid maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 15 Mart Şampiyonlar Ligi Manchester United - Atletico Madrid EXXEN özeti izle! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manchester United - Atletico Madrid maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 15 Mart Şampiyonlar Ligi Manchester United - Atletico Madrid EXXEN özeti izle!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Manchester United - Atletico Madrid maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 15 Mart Şampiyonlar Ligi Manchester United - Atletico Madrid EXXEN özeti izle!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü karşılaşmalardan birisi Manchester United - Atletico Madrid arasında oynanıyor. Maçın bitmesine yakın futbol severler, Manchester United - Atletico Madrid maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 15 Mart Şampiyonlar Ligi Manchester United - Atletico Madrid EXXEN özeti izle! araştırması yapıyor. İşte maç özeti...

Şampiyonlar Ligi maçları tüm hızıyla devam ediyor. Manchester United - Atletico Madrid maçı devam ederken izleyiciler, Manchester United - Atletico Madrid maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 15 Mart Şampiyonlar Ligi Manchester United - Atletico Madrid EXXEN özeti izle! merak ediyor. Peki, Manchester United - Atletico Madrid maçı kaç kaç bitti? Manchester United - Atletico Madrid maç özeti yayınlandı mı? Manchester United - Atletico Madrid özeti HD izle!

Manchester United - Atletico Madrid maçı 15 Mart Salı bugün saat 23:00 'da başladı.

Manchester United - Atletico Madrid maçını Exxen TV'de izleyebilirsiniz.

Maç 0-0 devam ediyor. Maçta A. Madrid 1-0 öne geçti. Maç henüz tamamlanmadı. İlk maç 1-1 bitmişti.

Maçta Atletico Madrid 1-0 önde. Maçtaki goller şu şekilde:

A. Madrid'in golleri:

  • 41. dakika : Renan Augusto Lodi dos Santos

Manchester United - Atletico Madrid maçının özetini EXXEN TV üzerinden izleyebilirsiniz. Maç bittikten kısa bir süre sonra özeti Exxen'de yayınlanacaktır.

M. UNİTED - ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ İZLE...

Manchester United - Atletico Madrid maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 15 Mart Şampiyonlar Ligi Manchester United - Atletico Madrid EXXEN özeti izle!

Maç, Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak.

Manchester United - Atletico Madrid arasında oynanan son 16 ilk maçı 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı. Bu maçı kazanan takım bir üst tura (çeyrek finale) çıkacak.

Haberler.com - Gündem

Exxen, Gündem, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title