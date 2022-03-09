Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanla beklenen müsabakada Manchester City - Sporting Lisbon karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Manchester City - Sporting Lisbon maçı şifresiz mi? Manchester City - Sporting Lisbon maçı hakemi kim? Manchester City - Sporting Lisbon maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Manchester City - Sporting Lisbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City - Sporting Lisbon maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

09-03-2022 MANCHESTER CİTY VS SPORTİNG LİSBON MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Manchester City ile Sporting Lisbon arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CİTY-SPORTİNG LİSBON MAÇI EXXEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MANCHESTER CİTY-SPORTİNG LİSBON MAÇI HANGİ GÜN?

Manchester City-Sporting Lisbon Maçı, 09 Mart Çarşamba günü oynanacak.

MANCHESTER CİTY-SPORTİNG LİSBON MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester City-Sporting Lisbon Maçı, saat 23:00 başlayacak.

MANCHESTER CİTY-SPORTİNG LİSBON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester City ve Sporting Lisbon, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 maçı, Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

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