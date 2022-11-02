UEFA Şampiyonlar liginin iddialı takımlarından Manchester City- Sevilla bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Sevilla-Manchester City maçı heyecanla bekleniyor. Sevilla-Manchester City maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Manchester City-Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City maçı ne zaman? Manchester-Sevilla maçı nereden izlenir? İşte detaylar…

Manchester City maçı hangi kanalda? Sevilla ile Manchester City bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Sevilla - Manchester City maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Sevilla Manchester City maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Manchester City-Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City maçı ne zaman? Manchester-Sevilla maçı nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

MANCHESTER CİTY- SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sevilla-Manchester City maçı 2 Kasım Çarşamba günü 23.00'da gerçekleşecek.

MANCHESTER CİTY SEVİLLA MAÇI CANLI İZLE!

Sevilla ve Manchester City maçını canlı izlemek için Sevilla-Manchester City CANLI İZLE! linkini tıklayınız.

MANCHESTER CİTY SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla ile Manchester City arasındaki UEFA Şampiyonlar ligi maçı EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanacak.