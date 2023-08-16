Manchester City - Sevilla maçı ne zaman? Manchester City - Sevilla Süper Kupa final maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Manchester City ve Sevilla'nın karşılaşacağı Süper Kupa Finali'nin hangi kanaldan yayınlanacağı merak edildi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Sevilla - Manchester City maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Manchester City - Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester City - Sevilla Süper Kupa final maçı hangi kanalda, saat kaçta?

16 Ağustos Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Manchester City- Sevilla maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Sporseverler Sevilla Manchester City maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Manchester City - Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester City - Sevilla Süper Kupa final maçı hangi kanalda, saat kaçta?

MANCHESTER CİTY - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN?

16 Ağustos Çarşamba günü oynanacak olan Manchester City- Sevilla karşılaşması saat 22:00'de Pire'de, Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak ve TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CİTY - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Manchester City- Sevilla karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

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