Manchester City - Sevilla maçı ne zaman? Manchester City - Sevilla Süper Kupa final maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Manchester City ve Sevilla'nın karşılaşacağı Süper Kupa Finali'nin hangi kanaldan yayınlanacağı merak edildi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Sevilla - Manchester City maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Manchester City - Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester City - Sevilla Süper Kupa final maçı hangi kanalda, saat kaçta?
16 Ağustos Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Manchester City- Sevilla maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Sporseverler Sevilla Manchester City maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Manchester City - Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester City - Sevilla Süper Kupa final maçı hangi kanalda, saat kaçta?
16 Ağustos Çarşamba günü oynanacak olan Manchester City- Sevilla karşılaşması saat 22:00'de Pire'de, Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak ve TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Manchester City- Sevilla karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'nin sakatlığından dolayı birkaç ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, UEFA Süper Kupa'da karşılaşacakları Sevilla maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Premier Lig'in ilk haftasında oynanana Burnley maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kevin de Bruyne ile ilgili bilgiler de veren Guardiola, "Kevin de Bruyne'nin sakatlığı ciddi, birkaç ay sahalardan uzak olacak. Alternatiflerimiz var. Yeri doldurulamaz ama yetenekli oyuncularımız var" ifadelerini kullandı.