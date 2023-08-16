Manchester City-Sevilla maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! M. City-Sevilla maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

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